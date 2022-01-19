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Жительница Карелии выпила с малознакомым мужчиной и лишилась гаджета

Новости. Криминал
17:20, 20 Января 2022
фото: Столица на Онего

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В Медвежьегорском районе гость оставил хозяйку квартиры без связи, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Медвежьегорскому району поступило заявление от жительницы одного из поселков. Из её квартиры пропал мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, незадолго до этого к женщине приходил малознакомый мужчина. Они вместе выпивали, а затем поссорились, в итоге хозяйка выгнала гостя.

Местонахождение 39-летнего ранее судимого подозреваемого было установлено, похищенный телефон изъят.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2022-01-20 17:33:31
Не дала, вот в чем гамлетовский вопрос. :)
Гость
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