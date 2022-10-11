Жительница Карелии, выпроваживая нежеланного гостя, вонзила в него нож

В Питкярантском районе утверждено обвинение в отношении местной жительницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы деревни Хийденсельга. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось в ходе расследования, в июне 2021 года обвиняемая, выпив спиртного, поссорилась со своим знакомым. Она требовала от мужчины покинуть квартиру, а, чтобы ускорить процесс, вонзила ему в грудь нож. В результате ее оппонент получил опасное для жизни проникающее ранение.

В ходе следствия женщина признала свою вину. Уголовное дело было направлено в Питкярантский городской суд.