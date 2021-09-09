Жительница Карелии вызвала бойцов Росгвардии, когда увидела на пороге пьяного экс-супруга

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвых нарушителей в Медвежьегорском и Беломорском районах, сообщили в ведомстве.

На днях в Медвежьегорске сработала тревожная сигнализация охраняемого кафе, где 39-летний гражданин в нетрезвом виде мешал работе персонала.

А 12 сентября в Беломорске сигнал тревоги поступил на пульт отдела вневедомственной охраны Росгвардии из частного дома. Хозяйка пожаловалась на бывшего мужа, который в состоянии алкогольного опьянения находился на ее частной территории без разрешения.

Росгвардейцы задержали нарушителей и передали их сотрудникам полиции.