Жительница Карелии вызвалась помочь телефонному собеседнику и осталась без денег

Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД республики.

В полицию Сортавальского района обратилась 66-летняя горожанка, которую обманули почти на 40 тысяч рублей.

Женщина рассказала, как в начале января разместила на одном из популярных сайтов объявление о сдаче квартиры в аренду. На него откликнулся мужчина, рассказавший, что приехал в командировку и ищет жилье на длительный срок. Общение происходило в стороннем мессенджере.

Собеседник рассказал, что готов внести солидную предоплату, но попросил женщину помочь ему. Жительница Сортавалы отправилась к банкомату, а уже там под разными предлогами начала переводить свои деньги на чужой счет.

Когда сумма достигла 39 тысяч рублей, она поняла, что её обманывают, и прекратила общение. В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.