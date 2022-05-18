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Жительница Карелии взяла для мошенников кредит в 871 тысячу рублей

Новости. Криминал
17:20, 18 Мая 2022
фото: © Cameracraft8 / Dreamstime.com

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В Медвежьегорском районе мошенники обманули 49-летнюю женщину на 871 тысячу рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции по Медвежьегорскому району решают вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению 49-летней горожанки. Она обратилась в правоохранительные органы и сообщила о том, что неизвестные ввели её в заблуждение и похитили деньги.

Женщина пояснила, что с ней на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности банка. Он внушил ей то, что аферисты пытались незаконно взять на её имя кредит, и что якобы для обеспечения сохранности денежных средств необходимо взять на себя долговые обязательства на такую же сумму. В дальнейшем эту информацию по телефону подтвердил «следователь».

Звонившие были настолько убедительны, что сомнений в правдивости их слов у жительницы Карелии не возникло. В итоге она отправилась в банк, получила кредит в размере 871 тысячи рублей, а затем перевела всю сумму на указанные номера счетов. Спустя несколько часов женщина решила позвонить «специалисту финансового учреждения» и уточнить, когда она получит свои деньги обратно. Однако номер был уже недоступен.

Полиция Карелии напоминает: не следуйте инструкциям неизвестных, которые по телефону представляются сотрудниками банков или силовых ведомств и принуждают вас оформить кредит и совершить какие-либо операции с вашими личными/заёмными денежными средствами. При поступлении подобных требований, немедленно завершите разговор.

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