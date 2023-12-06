Жительница Карелии забила тревогу, когда продавец говядины отказался показать документы на мясо

Жительница Кондопоги сообщила о продаже говядины через соцсеть, когда продавец отказался предоставить ветсправки.
В Россельхознадзор от бдительных граждан поступают обращения о продаже через соцсети или в несанкционированных торговых точках продукции или сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов.
Так, недавно подобное обращение поступило от жительницы Кондопоги. Жительница Карелии сообщила о продаже говядины через соцсеть, при этом ветсправки продавец предоставить отказался.
Покупатель животноводческой продукции абсолютно прав, когда требует от продавца предоставить ветеринарные сопроводительные документы, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как уточнили в Россельхознадзоре, такие документы должны быть оформлены на любую животноводческую продукцию или животных — даже если гражданин продает свой личный улов рыбы или мясо от домашнего скота из личного подворья. Ветеринарные документы свидетельствуют о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и подтверждают здоровье животных. Продукция без таких документов может быть небезопасной.
Управление Россельхознадзора не рекомендует приобретать товары животного происхождения, на которые продавец по вашему требованию не готов показать документы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание