Жительница Карелии забила тревогу, когда продавец говядины отказался показать документы на мясо

Жительница Кондопоги сообщила о продаже говядины через соцсеть, когда продавец отказался предоставить ветсправки.

В Россельхознадзор от бдительных граждан поступают обращения о продаже через соцсети или в несанкционированных торговых точках продукции или сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Так, недавно подобное обращение поступило от жительницы Кондопоги. Жительница Карелии сообщила о продаже говядины через соцсеть, при этом ветсправки продавец предоставить отказался.

Покупатель животноводческой продукции абсолютно прав, когда требует от продавца предоставить ветеринарные сопроводительные документы, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, такие документы должны быть оформлены на любую животноводческую продукцию или животных — даже если гражданин продает свой личный улов рыбы или мясо от домашнего скота из личного подворья. Ветеринарные документы свидетельствуют о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и подтверждают здоровье животных. Продукция без таких документов может быть небезопасной.

Управление Россельхознадзора не рекомендует приобретать товары животного происхождения, на которые продавец по вашему требованию не готов показать документы.