Жительница Карелии забыла веник и не смогла прочитать имя бойца на площади Воинской славы

В Пудоже местная жительница рассказала, что в городе никто не ухаживает за памятником на площади Воинской славы.

В паблике «Подслушано в Пудоже» горожанка рассказала историю, как она по просьбе жительницы Петрозаводска ходила на площадь Воинской славы посмотреть, увековечен ли ее родственник на новых плитах.

«Не подумала взять с собой веник, чтобы убрать снег с плит, и выполнить поручение. Лежат безмолвные гробы...» — написала пудожанка, увидев заснеженные мемориальные плиты.

«Какой непродуманный проект сделан на нашей площади: зимой заметает, в дождь ничего не видно», — посетовала женщина, также отметив, что все могло быб быть по-другому, если бы власти взаимодействовали с населением.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал на своей странице в соцсети, что в Пудоже благодаря активным жителям в этом году преображается площадь Воинской Славы в центре города. Этот проект стал победителем программы «Народный бюджет» — на голосовании его поддержали 1884 жителя города.

Общая стоимость работ оценивается в 22,5 млн рублей.