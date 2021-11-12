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Жительница Карелии забыла веник и не смогла прочитать имя бойца на площади Воинской славы

Новости. Общество
11:56, 16 Ноября 2021
фото: © Артур Перфенчиков / ВК

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В Пудоже местная жительница рассказала, что в городе никто не ухаживает за памятником на площади Воинской славы.

В паблике «Подслушано в Пудоже» горожанка рассказала историю, как она по просьбе жительницы Петрозаводска ходила на площадь Воинской славы посмотреть, увековечен ли ее родственник на новых плитах.

«Не подумала взять с собой веник, чтобы убрать снег с плит, и выполнить поручение. Лежат безмолвные гробы...» — написала пудожанка, увидев заснеженные мемориальные плиты.

«Какой непродуманный проект сделан на нашей площади: зимой заметает, в дождь ничего не видно», — посетовала женщина, также отметив, что все могло быб быть по-другому, если бы власти взаимодействовали с населением.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал на своей странице в соцсети, что в Пудоже благодаря активным жителям в этом году преображается площадь Воинской Славы в центре города. Этот проект стал победителем программы «Народный бюджет» — на голосовании его поддержали 1884 жителя города.
Общая стоимость работ оценивается в 22,5 млн рублей.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-16 14:33:25
Как то дороговато обходятся объекты с "воинской славой", однако. А вот их вид не очень впечатляет. За такую сумму можно было бы и лучше сделать, но думаю, что исполнителю этих работ достались лишь крохи после распила, вот и слепили что смогли.
demari
2021-11-16 13:02:29
Взять веник и гнать всех едроссов .
0ff
2021-11-16 13:30:43
demari, яблочники не любят такие памятники и цветы к вечному огню не возлагают.
demari
2021-11-16 14:03:02
0ff, а ты знаешь что любят эдросы? Нет? Я знаю ,врать и воровать.))
кир
2021-11-16 12:41:37
Никому не нужны эти мемориалы. И церкви не нужны большинству. Жить надо сейчас, а не поклоняться мертвым и неведомым богам. :) Ничего не поделаешь - язычники. :)
Изя
2021-11-16 12:58:15
кир, явно не патриот , хотя и верно рассуждаешь )(( :)
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