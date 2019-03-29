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Новости. Общество
10:13, 29 Марта 2019
фото: ТАСС / Александр Рюмин

Жительница Карелии задолжала за ЖКУ около полумиллиона рублей

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Долг за газ, тепло и электроэнергию составил 461 тысячу рублей, сообщили в Управлении судебных приставов.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должница была ознакомлена с материалами исполнительного производства, ей были разъяснены негативные последствия уклонения от исполнения решения суда.

Так, судебный пристав прокомментировал гражданке нормы Федерального закона "Об исполнительном производстве", в частности, какие исполнительские действия могут быть применены сотрудниками службы в случае неуплаты в добровольный срок для погашения задолженности. 

Также судебный пристав  пояснил, что могут быть применены и меры принудительного исполнения – обращение взыскания на денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в кредитных организациях, наложение ареста на имущество, которое зарегистрировано за должником.

После профилактической беседы гражданка задолженность погасила в полном объеме.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-29 10:21:44
Единичная победа приставов должна быть широко разрекламирована, однако :)
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