Жительница Карелии задолжала за ЖКУ около полумиллиона рублей

Долг за газ, тепло и электроэнергию составил 461 тысячу рублей, сообщили в Управлении судебных приставов.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должница была ознакомлена с материалами исполнительного производства, ей были разъяснены негативные последствия уклонения от исполнения решения суда.

Так, судебный пристав прокомментировал гражданке нормы Федерального закона "Об исполнительном производстве", в частности, какие исполнительские действия могут быть применены сотрудниками службы в случае неуплаты в добровольный срок для погашения задолженности.

Также судебный пристав пояснил, что могут быть применены и меры принудительного исполнения – обращение взыскания на денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в кредитных организациях, наложение ареста на имущество, которое зарегистрировано за должником.

После профилактической беседы гражданка задолженность погасила в полном объеме.