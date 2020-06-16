Жительница Карелии задушила и выбросила в помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного

Жительница поселка Кривой Порог Кемского района убила своего ребенка, чтобы удержать возлюбленного, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что неработающая 39-летняя жительница Кемского района в июле 2017 года, находясь в своей квартире в поселке Кривой Порог, стремясь скрыть от своего нового знакомого факт наличия у нее на иждивении малолетнего сына, сохранив тем самым с ним близкие отношения, задушила своего ребенка, которому на тот момент не было и двух месяцев.

На следующий день она с целью сокрытия совершенного преступления выбросила труп ребенка в мусорный контейнер, находящийся около дома.

В ходе судебного следствия женщина периодически отрицала вину в совершении преступления, меняя показания. В соответствии с позицией прокурора республики приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Осуждённая взята под стражу в зале суда.