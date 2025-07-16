Жительница Карелии занялась инвестициями под управлением неизвестных и потеряла деньги

В Беломорске женщина стала жертвой мошенников.
Жительница Беломорска лишилась денег, попытавшись заняться инвестициями. Об истории мошенничества рассказали в МВД Карелии.
Женщина в интернете нашла возможность получения прибыли онлайн. Она заполнила анкету, и ей позвонили неизвестные, рассказав о лёгком способе заработка. Надо было под руководством «специалистов» вкладывать в криптовалюту, нефть и газ.
Всего беломорчанка за два раза перевела 350 тысяч рублей. Ей предоставили наглядные материалы о том, что эти вложения якобы окупились, но вывести доход не удалось. После этого женщина обратилась в полицию.
Жительница Карелии призналась полицейским, что знала о подобной схеме, но все равно попыталась заработать. По статье «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело.
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