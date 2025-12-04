Жительница Карелии заплатила 163 тысячи рублей за то, что затопила соседей

Суоярвский районный суд удовлетворил иск страховой компании к местной жительнице, по вине которой была затоплена квартира соседей.
Женщину обязали возместить страховщику 163 тысячи рублей, которые были выплачены ранее пострадавшей стороне.
Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. В квартире ответчицы сорвало кран стиральной машины, женщина залила соседей снизу. В результате в той квартире были повреждены подвесной потолок, линолеум и обои, на стенах остались следы от воды.
Имущество пострадавшего соседа было застраховано. Страховая компания признала случай страховым и выплатила владельцу квартиры компенсацию в размере 163 тысячи рублей. После этого компания обратилась в суд с иском к соседке мужчины.
По решению суда женщине придется компенсировать страховой всю сумму.