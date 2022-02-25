Жительница Карелии зарезала собственного сына, который нанес ей психологическую травму

В Сегеже осуждена женщина, обвиняемая в убистве оственного сына, сообщил Следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что между 57-летней жительницей Сегежи и ее 38-летним сыном произошла ссора на почве злоупотребления потерпевшим спиртных напитков. В результате ссоры женщина ударила ножом собственного сына, и он скончался.

Также подсудимая позвонила в оперативную службу «112» и сообщила заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в одном из населенных пунктов Сегежского района.

В период следствия подсудимая находилась под стражей. На судебном заседании она призналась в содеянном, пояснив, что сын злоупотреблял спиртными напитками, часто устраивал дома скандалы, бил и оскорблял ее.

Рассматривая уголовное дело, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признал противоправное поведение потерпевшего, которое привело к психотравмирующей ситуации в семье.

Приговором Сегежкого городского суда за совершение двух преступлений подсудимой назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.