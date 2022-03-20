Жительница Карелии зарезала собутыльника кухонным ножом и раскаялась

В Лоухи 41-летняя женщина обвиняется в убийстве 54-летнего приятеля во время пьяного застолья.
Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в убийстве. По версии следствия установлено, что в этот день в доме в поселке Лоухи в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемой и 54-летним мужчиной произошла ссора. Женщина нанесла потерпевшему множественные удары кухонным ножом. Мужчина скончался. В ходе допроса женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном, рассказали в Следкоме республики.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, жительница Карелии зарезала собственного сына, который нанес ей психологическую травму.
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