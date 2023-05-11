Жительница Карелии, защищая пьяного мужа, избила полицейского

Городской суд Костомукши вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в нападении на полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.
Суд в городе Костомукша признал виновной в нападении на полицейского 41-летнюю местную жительницу.
Следствие и суд установили, что в марте этого года дорожная полиция остановила автомобиль, в котором находилась нетрезвая супружеская пара.
Стражи порядка отстранили автомобилиста от управления машиной и позвали в служебный автомобиль для административного разбирательства.
В этот момент его супруга, желая заступиться за мужа, напала на одного из полицейских и избила его.
Суд приговорил костомукшанку к денежному штрафу, сообщили в региональном Следкоме.
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