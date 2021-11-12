Жительница Карелии засмотрелась на работу врачей и лишилась денег

Полиция Костомукши раскрыла кражу в одном из общежитий города, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 36-летняя жительница Муезерского района. Женщина приехала в город горняков, чтобы повидаться с друзьями, и стала жертвой кражи — из ее сумки в разгар вечеринки в одном из общежитий исчезли 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже 35-летнего жителя Костомукши — хозяина комнаты, где и проходило застолье. Выяснилось, что в тот день кому-то в общежитии стало плохо. Гости встречи, в том числе потерпевшая, вышли в коридор наблюдать за работой медиков. Этот момент мужчина и использовал для кражи. Впоследствии 4 тысячи рублей он потратил на алкоголь.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант, которому грозит до 2 лет лишения свободы, находится под подпиской о невыезде.