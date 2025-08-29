Жительница Карелии завоевала второе место на конкурсе операторов машинного доения в России

Представительница племсовхоза «Мегрега» прекрасно выступила на всероссийском конкурсе в Суздале.
Наталья Светлова из племсовхоза «Мегрега» стала второй на Всероссийском конкурсе среди операторов машинного доения. Об этом рассказал на своей странице в соцсети руководитель Карелии Артур Парфенчиков.
Конкурс проходил в Суздале Владимирской области. В номинации «Женщины со стажем работы в профессии до восьми лет» Наталья заняла II место. Ей вручили сертификат на 200 тысяч рублей, — написал Артур Парфенчиков.
Ранее Наталья победила на региональном этапе конкурса, получив право представлять республику в Суздале. Глава Карелии поздравил землячку и отметил работу совхоза.