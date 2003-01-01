Жительница Кеми потеряла полмиллиона рублей в результате мошеннической схемы

Пенсионерка взяла кредиты в двух банках по указанию злоумышленника, прежде чем обратиться в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Кемском районе местная жительница лишилась 503 000 рублей после общения с киберпреступниками. По статье о мошенничестве в крупном размере, о чем рассказали в пресс-службе МВД.



Обманная схема началась с телефонного звонка от лжесотрудника почты. Женщина сообщила ему код из смс, думая, что он необходим для получения заказного письма. Позднее ей позвонили неизвестные и сообщили, что этот код был передан мошенникам.

Злоумышленники получили доступ к аккаунту женщины на портале «Госуслуги». Они начали оформлять на ее имя кредиты и переводить деньги в счет незаконной деятельности.

Затем женщине позвонил мнимый сотрудник Центробанка по имени Никита. Общение перешло в мессенджеры, где через видеозвонки он убеждал ее, что видит все операции с ее деньгами и кредитами. Под предлогом пресечения преступных действий он уговорил ее оформить кредиты в двух банках и перевести средства на указанные счета.

Подозрения у женщины возникли, когда «Никита» стал настаивать на оформлении третьего кредита. Она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.