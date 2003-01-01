Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что житель Питкяранты похитил понравившийся телефон знакомой.

Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Владелица карты заблокировала счет после получения уведомлений о списании средств. Полиция установила и задержала подозреваемую, которая призналась в совершении кражи.

Конфликт произошел во время совместного распития спиртного. Хозяйка квартиры доверила своей гостье банковскую карту для похода в магазин, но женщина не вернула ее и совершила несколько покупок.

В Кемском районе женщина воспользовалась доверием знакомой и похитила более 4 300 рублей. По данным МВД Карелии, возбуждено уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты.

Жительница Кемского района похитила более 4 тысяч рублей с банковской карты знакомой, которую та доверила ей для похода в магазин.

