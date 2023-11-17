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Жительница Кондопоги подала в суд на управляющую компанию после потопа в квартире

Новости. Происшествия
09:00, 18 Ноября 2023
фото: © cookie_studio / Freepik

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Залитие произошло из-за разрыва радиатора в квартире этажом выше.

В Кондопожский городской суд Карелии обратилась местная жительница с иском о взыскании ущерба, причиненного в результате залития принадлежащего ей жилого помещения в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе инстанции.

Из экспертизы следует, что повреждения квартиры возникли в результате ее залития, которое произошло по причине разрыва радиатора отопления в квартире, расположенной этажом выше, при кратковременном повышении давления в системе (гидравлический удар).

Наиболее вероятной причиной возникновения гидравлического удара эксперт посчитал отключение/подключение электроснабжения, что привело к перебою работы насосов.

Согласно нормам действующего законодательства собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения. Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение обязательств и несут ответственность за содержание общего имущества в соответствии с законодательством и договором.

Как отметили в источнике, ответственность за техническое состояние и последствия несет предприятие, не обеспечившее безопасную эксплуатацию системы теплоснабжения. Кроме того, сведений о надлежащем исполнении обязанностей по предотвращению аварии и ущерба ответчиком представлено не было.

Суд пришел к выводу о том, что ответственность за возмещение вреда, причиненного истцу в результате залива квартиры, должна быть возложена на организацию, в чьем хозяйственном ведении находится котельная, на которой произошла аварийная ситуация, спровоцировавшая гидравлический удар.

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