Жительница Кондопоги потеряла 2,6 миллиона рублей, доверившись «брокеру» в интернете

Жительница Кондопоги стала жертвой мошенников, действовавших под видом сотрудников брокерской компании.

47-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы. В МВД рассказали, как аферисты вошли в доверие к женщине и убедили ее рас статься с деньгами.

С октября по декабрь она общалась в интернете с мужчиной, который представился работником инвестиционной фирмы Александром. Под его руководством женщина установила специальное приложение и начала «инвестировать».

Сначала горожанка перевела все свои личные накопления — 600 000 рублей, а затем по указанию мошенников оформила два кредита в разных банках на общую сумму 2 миллиона рублей. Все деньги ушли на сторонние счета. Когда пострадавшая попыталась вывести «заработанную» прибыль, выяснилось, что сделать это невозможно. Общий ущерб составил 2,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция предупредила, что преступники часто действуют под видом брокеров или финансовых аналитиков. Насторожить должны обещания быстрого заработка и уговоры взять кредиты.