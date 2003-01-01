Жительница Кондопоги представит Карелию на федеральном конкурсе «Серебряный старт»

Создальница ткацкой мастерской в Кондопоге Ольга Мешкова поборется за грант во Всероссийском конкурсе «Серебряный старт»
В Карелии завершился региональный этап федеральной программы «Серебряный старт». Участие в нем приняли 25 представителей старшего возраста.
Почти две недели участники проходили интенсивное обучение у опытных предпринимателей и спикеров, что позволило им создать собственные проекты. Победителем программы стала Ольга Мешкова из Кондопоги, сообщил на своей странице в ВК глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
Ольга Борисовна уже два года руководит ремесленной мастерской «Живая нить». Сейчас в ней заняты семь местных рукодельниц. Мечтает развивать свое дело. Для этого и пошла в программу «Серебряный старт», изучала основы бизнес-менеджмента и финансового планирования, осваивала юридические основы предпринимательской деятельности и систему налогообложения.
Ольга Мешкова получила грант в размере 150 000 рублей на развитие своего дела. Также она представит Карелию на федеральном уровне. В Москве она сможет побороться за 500 тысяч.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».