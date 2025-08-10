Жительница Кондопоги прошла в финал федерального проекта «Перепой звезду»

74-летняя жительница Кондопоги Галина Кокорина покорила жюри телевизионного конкурса «Перепой звезду» и вышла в финал.

Жительница Кондопоги Галина Кокорина принимает участие в музыкальном федеральном проекте «Перепой звезду» на Первом канале. В воскресенье прошел полуфинал, где она исполнила песню «Волшебник» вместе с профессиональным артистом Леонидом Серебренниковым и участником шоу Александром Стрижиченко. Все члены жюри отметили цельность и артистичность номера.

— Здесь был театральный номер. Он был наивный. С хорошей точки зрения. Все ваши движения руками были завораживающими. Вы так заколдовывали своим голосом. И с этой походкой, Галина, Александр, это был блеск, — отметил комментатор Денис Казанский.

— Это очень сложный для исполнения музыкальный номер. Это было потрясающее трио, это было цельно. Если бы была такая кнопка проголосовать за троих, я бы это сделал, — добавил музыкант Петр Дранга.

В итоге 5 голосов достались Галине Когориной, а два — Александру Стрижиченко. Жительница Карелии вышла в финал конкурса. Запись выступления можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Галина Кокорина живет в Кондопоге и работает в местном отделении Комплексного центра соцобслуживания. В ее задачи входит проведение занятий, репетиций, праздников для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Говорит, что всегда мечтала стать певицей, даже планировала поступать в Музыкальное училище, но семья у нее была большая и маме было не потянуть обучение детей. Галине Кокориной пришлось сразу работать. Но по жизни она всегда с песней, исполняла и народную музыку, и классическую, и популярную.