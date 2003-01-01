Жительница Кондопоги украла холодильник у своей знакомой

Кондопожская квартирантка, жившая у знакомой бесплатно, украла холодильник и продала его под предлогом псевдоремонта.

В Кондопоге женщина вынесла холодильник из квартиры своей 27-летней знакомой, в которой жила бесплатно. В МВД Карелии рассказали, что по статье о краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф, различные виды работ, лишение свободы на срок до пяти лет.

Фигурантка написала хозяйке квартиры, что холодильник сломался и она якобы отнесла его в ремонт. Спустя время девушка съехала из квартиры, но бытовую технику так и не вернула.

Полиция выяснила, где находится подозреваемая. Девушка рассказала, что у нее были финансовые трудности и на самом деле продала холодильник через объявление в социальной сети. Покупателя нашли и изъяли похищенное.

