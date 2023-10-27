Жительница Кондопоги в погоне за высокими заработками на бирже лишилась 675 тысяч рублей

Родственники остановили погоню женщины за мнимой финансовой удачей.
Жители Карелии продолжают попадаться на распространённые мошеннические схемы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Так, жительница Кондопоги не распознала обман, когда заинтересовалась интернет-рекламой с обещаниями высокого пассивного дохода. Женщина связалась с менеджером биржевой площадки. Ей помогли открыть счёт и убедили – чем больше она переведёт денег, тем больше получит.
В итоге горожанка за несколько недель перечислила 675 тысяч рублей. Родственники остановили ее погоню за мнимой финансовой удачей, а кондопожанка, естественно, не дождалась доходов от брокерской деятельности, при этом ее собственные вложения тоже никто не вернул.
В полиции Кондопожского района было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
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