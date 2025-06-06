Жительница Кондопоги вышла в полуфинал телевизионного конкурса «Перепой звезду»

На сцене она встретилась с Заслуженной артисткой России Варварой. Исполнение жительницы Карелии отметило жюри конкурса.

74-летняя жительница Кондопоги Галина Кокорина приняла участие в федеральном проекте. Съемки прошли еще год назад. А в июне начали показывать проект по телевизору. Суть его в том, что признанная звезда и артист из народа вместе исполняют музыкальное произведение на сцене. Лучшего выбирает жюри. «Столица на Онего» пообщалась с Галиной Кокориной и выяснила, как культорганизатор оказалась в проекте, считает ли она свое выступление с Варварой успешным и что сказала звезда после их поединка.

Галина Кокорина живет в Кондопоге и работает в местном отделении Комплексного центра соцобслуживания. В ее задачи входит проведение занятий, репетиций, праздников для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Она сама более 35 лет поет в Академическом хоре, и у нее в центре есть свой коллектив «Музыкальная шкатулка», в котором поют 19 подопечных. Также она занимается вокалом с незрячей девушкой, возит ее на конкурсы, вместе достигают малых и больших успехов. Но о выступлении на Первом канале, где идет шоу «Перепой звезду», и не думала.

«Я сама бы не отважилась, если бы не племянница моего мужа. Она живет в Москве, однажды она показала мои видеозаписи друзьям. Они не поверили, что мне столько лет, удивились, что я не выступаю на большой сцене. Предложили подать заявку на участие в телешоу. Что племянница и сделала: отправила видеозаписи, заполнила анкету. Только потом сообщила мне. У меня в то время были не очень хорошие события в жизни — умер мужем. Она хотела меня поддержать», — рассказывает Галина Ивановна.

И организаторы пригласили Галину Кокорину в Москву. Она была одной из самых возрастных участниц, но всем полюбилась. Говорит, за ней ухаживали, ставили стул, чтоб не стояла. А она удивлялась: своего возраста Галина Ивановна совсем не чувствует. Выступала на равных и прошла первый тур. Из восьми участников выбрали двух — ее и молодого человека из Волгограда.

«Впечатления у меня очень хорошие. О самих съемках. Проект делает, действительно, команда. Увидеть изнутри работу и режиссеров, и операторов, и осветителей, и визажистов, и костюмеров — было интересно. Был и человек, который занимался вокалом — у каждого участника свой. Я сама себе удивилась, что когда на эту сцену выходила, то у меня не было такого волнения огромного, что сердце колотится. Видимо, вся атмосфера, которая там есть, окружение вот это, такой рабочий ритм чёткий, и отношение к тебе. Все сложилось», — говорит Галина Кокорина.

Суть проекта — выступление со звездой. Причем кто она, узнаешь во время исполнения песни. Это абсолютная правда. Галине Ивановне выпало петь классику, что она очень любит, — «Аве Мария» с Заслуженной артисткой России Варварой. Эту композицию она привыкла исполнять под кондопожский орган, здесь же пришлось петь под оркестр, в другой аранжировке, но она справилась.

«Я очень уважаю Варвару, это певица с шикарным голосом. Когда она появилась, я подумала: „Ну все, Галя, ты села в калошу“. Профессиональная певица или я? Это ведь их работа. Но на сцене я почувствовала, что это не конкуренция, она не старалась меня перепеть. Она пела в своей манере — красиво пела. Я в своей. Нас нельзя было рядом ставить, потому что у меня высокий голос, а у нее низкий красивый. Она спела профессионально, но немножко души не дала. А я пела от души, тем более после трагедии моей обращение к такой песне сыграло свою роль. Жаль, что муж не увидел. Он не раз жалел, что я не участвую в музыкальных телевизионных проектах», — призналась Галина Кокорина.

Высоко ее исполнение оценили члены жюри — Лариса Гузеева и Егор Кончаловский.

«Мне кажется это произведение больше даже не про вокал. Варвара, у вас фантастический вокал. Но я поверила больше Галине. Столько было мольбы, столько было благодарности, святости и чистоты. Я боялась дышать. Во всем вашем облике, во всем деликатном отношении к этому произведению — было страшно шевелиться», — отметила Лариса Гузеева.

«Исполнение было подлинное, и это очень тронуло. Варвара придала величие, и вы замечательно закончили вдвоем, но у нас же конкурс „Перепой звезду“. Мы смотрим на людей, которые из других профессий приходят и здесь на публику, на всю страну поют. У вас, Галина, было подлинное, настоящее, искреннее выступление. Это и важно в любом виде творчества, особенно в музыке», — добавил Егор Кончаловский.

Интересно было узнать, как отреагировала на такие оценки певица Варвара, но пообщаться, говорит Галина Кокорина, не получилось. Звезды после исполнения сразу уходят. Такой шанс ей представился уже спустя несколько месяцев. В Кондопогу с концертом приехала Варвара, она узнала Галину Кокорину и со сцены поблагодарила ее за участие, похвалила ее исполнение и сам проект, который дает шанс выступить и поделиться талантом всем желающим.

Сама Галина Ивановна говорит, что всегда мечтала стать певицей, даже планировала поступать в Музыкальное училище, но семья у нее была большая и маме было не потянуть обучение детей. Галине Кокориной пришлось сразу работать. Но по жизни она всегда с песней, исполняла и народную музыку, и классическую, и популярную. Участвовала в конкурсах и всегда была на высоте — в тройке лидеров. А в этом конкурсе она вышла в полуфинал и продолжит борьбу за победу. В родной Карелии ее уже поздравил с выступлением глава республики Артур Парфенчиков.

Видео выступления можно посмотреть здесь.