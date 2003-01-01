Жительница Кондопожского района украла 2 млн рублей, выделенных на компенсацию труда «Земского доктора»

Женщина обманом присвоила себе крупную сумму денег, предназначавшуюся для оплаты госпрограммы развития здравоохранения.
Жительница Кондопожского района обманом присвоила себе компенсационную выплату по госпрограмме «Земский доктор» в размере 2 млн рублей, сообщили в Управлении ФСБ по Карелии.
— Следственным подразделением УФСБ возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), — отметили там.
Женщина признала свою вину и вернула украденные деньги. Суд приговорил её к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей.