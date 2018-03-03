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Новости. Общество
15:38, 03 Марта 2018

Жительница Костомукши едва не родила в вертолете

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Сотрудники аэропорта "Петрозаводск" транспортировали на вертолете из Костомукши женщину, чья беременность проходила с осложнениями.

1 марта сотрудники аэропорта "Петрозаводск" пережили немало тревожных минут.

В этот день вертолету Ми-8 пришлось совершить срочный рейс в Костомукшу. В городе горняков нужно было забрать молодую женщину, беременность которой проходила с серьезными осложнениями. Сопровождавшие пациентку сотрудники республиканского центра медицины катастроф  предупредили авиаторов, что роды могут начаться прямо в воздухе..

Командир судна Дмитрий Елизаров, второй пилот Михаил Степанов и старший бортмеханик Вадим Брянцев благополучно доставили беременную женщину и тяжело больного мужчину в Петрозаводск. Двухчасовой перелет, по информации авиаторов, женщина перенесла нормально.

С начала 2017 года сотрудники аэропорта выполнили уже порядка 10 подобных санитарных рейсов в разные города Карелии.

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