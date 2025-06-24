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Жительница Костомукши искала работу, а стала жертвой мошенников

Новости. Криминал
09:50, 15 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова

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43-летняя жительница Костомукши лишилась более полутора миллионов рублей. Женщину обманули дважды.

Женщина дважды пострадала от действий мошенников.

Как рассказали в МВД Карелии, жительница Костомукши искала варианты дополнительного заработка и отправляла резюме на различные интернет-площадки. В один из дней с ней через мессенждер связалась некая Кристина, которая предложила стать помощником трейдера. Узнав подробности, костомукшанка согласилась и зарегистрировалась на сайте инвестиционной биржи.

- Под руководством специалиста она вкладывала в дело сначала свои денежные средства, затем оформила кредит на миллион рублей. Она проверяла брокерский счет и видела, что средства на него поступают. Но когда попыталась вывести прибыль, сделать это не смогла. Заподозрив неладное, она обратилась за помощью в юридическую компанию, которую нашла через интернет, - сообщили в МВД.

Представитель компании связался с ней через мессенджер. Он попросил заполнить анкету и пообещал помочь ей вывести денежные средства через Вьетнамский банк, в котором потребовалось открыть специальный счёт. Костомукшанка заплатила за это 30 000 рублей, затем под разными предлогами, связанными с оформлением документов, перевела еще 540 000 рублей.

Когда потребовались новые вложения, женщина рассказала о произошедшем супругу. Тот, распознав обман, убедил её обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

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