Жительница Костомукши перевела мошенникам 1,5 млн рублей под предлогом проверки счетов

80-летняя жительница Костомукши перевела мошенникам 1,5 млн рублей после звонков от лжесотрудников банка и правоохранительных органов.
В Костомукше мошенники похитили у 80-летней местной жительницы 1,5 млн рублей. В МВД Карелии рассказали, что по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что на ее имя оформлена доверенность, позволяющая преступникам получить доступ к банковским счетам. Женщину убедили, что она стала подозреваемой по уголовному делу, и для доказательства невиновности необходимо передать все сбережения на проверку.
Обман раскрылся, когда пенсионерка стала занимать деньги у знакомой. Та сообщила сыну, и он обратился в полицию. Сумма ущерба составила почти 1,5 млн рублей.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что жительница Кондопоги украла холодильник у своей знакомой.