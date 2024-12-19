Жительница Костомукши показала коллекцию снеговиков и тематических бумажных салфеток

На работе у Веры Решетниковой зимой «поселяются» снеговики, чтобы радовать подопечных и сотрудников отделения.

Вера Решетникова работает буфетчиком в отделении социальной реабилитации в Костомукше. И у нее есть необычные хобби – она коллекционирует снеговиков и тематические бумажные салфетки, пишет 64 параллель онлайн.

На работе у Веры Васильевны зимой «поселяются» снеговики, чтобы радовать подопечных и сотрудников отделения.

В коллекции более 150 разных снеговичков – пластмассовых, набивных, вязаных, стеклянных, металлических, фарфоровых и даже резиновых.