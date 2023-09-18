Жительница Медгоры отсудила четверть миллиона после падения с лестницы у ж/д вокзала

Прокурорская проверка показала, что женщина получила травмы из-за плохой уборки пешеходного моста от снега и наледи.
Карельский транспортный прокурор обратился в суд с иском к ООО «ТД «Эликонстрой». По мнению надзорного органа, из-за плохой работы подрядчика в январе жительница Медгоры упала на лестнице пешеходного моста у ж/д вокзала и получила травмы.
Прокурорская проверка показала, что мост неудовлетворительно убирали от снега и наледи.
Медвежьегорский районный суд обязал частную организацию выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Об этом сообщили в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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