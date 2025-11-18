Жительница Карелии перевела более 700 тысяч рублей «сотрудникам» известного маркетплейса

23-летняя жительница Медвежьегорска стала жертвой мошенников, потеряв 702 тысячи рублей после звонка от лже-сотрудников маркетплейса, Центробанка и ФСБ.

Преступники, представившись сначала работниками торговой площадки, а затем сотрудниками Центробанка и ФСБ, убедили девушку оформить кредиты и перевести все средства на их счета, сообщает Полиция Карелии.

Инцидент начался с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником маркетплейса. Звонивший попросил назвать последние цифры входящего номера и код из SMS. Девушка насторожилась и положила трубку. Когда девушка попыталась войти в Госуслуги, ей пришло уведомление о входе с другого устройства с ссылкой на чат в мессенджере.

В чате «специалист» сообщил, что мошенники могут оформить на её имя кредиты, и предложил «решение» — составить «заявку в Центробанк». Под предлогом защиты у девушки выяснили информацию о доходах, образовании и семейном положении. Затем последовали звонки от лже-сотрудников ЦБ и ФСБ, которые заставили её под запись на камеру зачитать «документы о неразглашении» под угрозами штрафа и конфискации имущества.

Под давлением мошенников девушка оформила несколько кредитов и микрозаймов, переведя все средства на указанные счета. Общий ущерб составил 702 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Правоохранители предупреждают, что коды из SMS и персональные данные требуют только мошенники. При подозрительных звонках следует обращаться только по официальным номерам горячих линий, игнорируя контакты из электронных писем или SMS-уведомлений.

