Жительница Медвежьегорска потеряла 48 тысяч рублей из-за мошенников с подменным номером

Женщина поверила, что на ее устройстве обнаружен вирус и отдала деньги мошенникам.
В Медвежьегорске 35-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, которые похитили с ее банковского счета 48 тысяч рублей.
Как рассказали в полиции, потерпевшей поступило сообщение с подмененного номера, который имитировал рассылку одного из банков. В нем сообщалось, что на устройстве женщины обнаружили вирусную активность и женщине предлагалось бесплатно подключить «Антивирус» через мобильное приложение банка.
— Не подозревая, что это уловка, гражданка выполнила инструкции. После этого с её счёта произошло списание денежных средств в размере 48 000 рублей,— пояснили в МВД.
По факту мошенничества проводится проверка. Полиция Карелии напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при получении подобных сообщений и не предоставлять доступ к своим устройствам неизвестным лицам.