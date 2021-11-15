Жительница микрорайона новостроек в Петрозаводске пожаловалась на темноту (ФОТО)

Петрозаводчанка просит включить фонари среди новостроек на Древлянке.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» одна из подписчиц выложила фото вечернего микрорайона Древлянка — улицы в районе новостроек буквально утопают во тьме.

«Проезд Алексея Афанасьева и улица Владимира Баскова — темнота и ни один фонарь не работает. В единую диспетчерскую звонила, но бесполезно. Сделайте освещение!», — взывает к властям города жительница Древлянки.

Ранее жители бывшей Вепсской национальной волости пожаловались на отсутствие нормального освещения в деревнях и на федеральной трассе.