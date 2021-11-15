890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Жительница микрорайона новостроек в Петрозаводске пожаловалась на темноту (ФОТО)

Новости. Общество
14:07, 17 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

Новости партнеров

Петрозаводчанка просит включить фонари среди новостроек на Древлянке.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» одна из подписчиц выложила фото вечернего микрорайона Древлянка — улицы в районе новостроек буквально утопают во тьме.

«Проезд Алексея Афанасьева и улица Владимира Баскова — темнота и ни один фонарь не работает. В единую диспетчерскую звонила, но бесполезно. Сделайте освещение!», — взывает к властям города жительница Древлянки.

Ранее жители бывшей Вепсской национальной волости пожаловались на отсутствие нормального освещения в деревнях и на федеральной трассе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-17 15:31:09
Работать некому - все ноют в интернетах
лишьбыпротив
2021-11-17 15:21:43
В такой темноте плохо делать фоточки протестунов с плакатиками на мосту для отчета в госдеп.
Неравнодушный
2021-11-17 15:13:22
Что-то видно всё-таки, особенно если яркости в мониторе прибавить.
Эно
2021-11-17 15:01:39
я/мы фонарь
Игорь
2021-11-17 15:00:09
Любарского туда с фонариком отправьте ))
Изя
2021-11-17 15:24:07
Игорь, на костыле ?)))
David.
2021-11-17 14:47:01
Сама в гетто забралась и еще чего-то требует.
Эно
2021-11-17 14:35:33
что скажет по этому поводу Слабунова? Где помощь электорату? Или до следующих выборов испарилась?
Изя
2021-11-17 14:31:04
Да снимите вы этого Беккелева но ясно же что ситуацией не рулит совсем :) в
David.
2021-11-17 15:39:56
Изя, На смену остались лишь инстаграмные врачихи. :)
Изя
2021-11-17 16:43:11
David., ++++ горе с этими контактишами , не от мира сего ))) :)
кир
2021-11-17 14:21:59
Поздно руками махать. Достаточно электроэнергии было бы, если АЭС построили. Но трибун Белозерцев возглавил смуту против строительства и "благодарный" народ его поддержал. Расхлебывать вам приходится. :)
sergo
2021-11-17 14:34:03
кир, причем тут АЭС? Там просто короткое замыкание где то, вот и погасли фонари в Каскаде.
А в МУП "ПЭС" никто задницу от стула оторвать не может, что-бы организовать ремонтные работы.
кир
2021-11-17 15:44:09
sergo, ты конкретно, а я в общем. Мало у нас электроэнергии. Добавим, что троллейбусы от этого загибаются. И картина маслом станет полной.
sergo
2021-11-17 14:21:03
Мерия деньги на освещении экономит. Надо же как то мэру оплачивать лечение сломанной лапы.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:30
Капитал
Сколько стоит охрана власти 2
Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»