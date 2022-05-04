Жительница Москвы не устояла перед алкоголем и выпечкой из Петрозаводска

Вынести товары из магазина она попыталась бесплатно, но была поймана, сообщили в Росгвардии Карелии.

Росгвардейцы Петрозаводска на днях четыре раза выезжали в один из гипермаркетов города. Каждый раз выезд был связан с попытками кражи товаров.

Днем росгвардейцы задержали 36-летнюю жительницу Москвы. Женщина пыталась вынести из магазина алкоголь и выпечку.

Позже при попытках пронести товар мимо кассы попались 21-летняя и 50-летняя горожанки, а также 45-летний мужчина и две его родственницы, 29 и 52 лет. Люди проносили мимо кассы средства для ухода за лицом, косметику, семена цветов, несколько банок кофе, станки для бритья и другое. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

Все задержанные нарушители были переданы в полицию для дельнейшего разбирательства.