Жительница Москвы не устояла перед алкоголем и выпечкой из Петрозаводска

Вынести товары из магазина она попыталась бесплатно, но была поймана, сообщили в Росгвардии Карелии.
Росгвардейцы Петрозаводска на днях четыре раза выезжали в один из гипермаркетов города. Каждый раз выезд был связан с попытками кражи товаров.
Днем росгвардейцы задержали 36-летнюю жительницу Москвы. Женщина пыталась вынести из магазина алкоголь и выпечку.
Позже при попытках пронести товар мимо кассы попались 21-летняя и 50-летняя горожанки, а также 45-летний мужчина и две его родственницы, 29 и 52 лет. Люди проносили мимо кассы средства для ухода за лицом, косметику, семена цветов, несколько банок кофе, станки для бритья и другое. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.
Все задержанные нарушители были переданы в полицию для дельнейшего разбирательства.
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