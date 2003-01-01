Жительница Муезерского района потеряла 60 тысяч рублей при бронировании санатория

Пострадавшая попыталась связаться с менеджером, но на звонки и сообщения никто не ответил - номер был заблокирован. По возвращении домой гражданка обратилась в полицию. Ущерб, причиненный ей, признан значительным.

— Затем в указанный день приехала в санаторий, расположенный в Карелии. Там сообщили, что на её имя действительно забронирован номер, но оплата не поступала, — подчеркнули в МВД.

— Вскоре через мессенджер с ней связалась менеджер Елена. На аватарке высветилась надпись «Центр бронирования». Собеседница помогла клиентке выбрать номер и ознакомила с перечнем услуг. Затем сообщила, что для бронирования требуется оплатить путевку целиком, выслала договор и счет на оплату, — рассказали в пресс-службе МВД.

Женщина планировала уехать с мужем на отдых в санаторий и нашла на одном из сайтов подходящий вариант. Женщина оставила заявку.

51-летняя жительница Муезерского района планировала уехать в отпуск в санаторий, но вместо этого повелась на мошенническую схему. По информации полиции, общий ущерб составил более 60 тысяч рублей. По статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

Женщина перевела 60 800 рублей за несуществующую путевку, после чего злоумышленники заблокировали все контакты.

