Жительница Петрозаводска всю ночь блуждала по лесу в поисках выхода

Женщина ушла на вечернюю прогулку в лес и до утра не могла найти дорогу до дома.
В лесу, расположенном в окрестностях посёлка Новая Вилга Прионежского района, заблудилась 53-летняя петрозаводчанка, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— На место направились сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС и добровольцы ПСО «ЛизаАлерт». Поиски, проводимые в ночное время, не увенчались успехом. Сегодня утром, около 10:00, спасатели нашли её и вывели из леса. Передали родственникам, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что медицинская помощь женщине не потребовалась.
Ранее мы писали, что в лесу вблизи деревни Рубчойлы Пряжинского района потерялся 84-летний грибник. На поиски мужчины отправились спасатели и сотрудники полиции. В итоге пенсионер был найден и доставлен домой.