Жительница окраин Петрозаводска по шею провалилась в болото, но не выпустила из рук книгу Жюля Верна

Петрозаводчанку вызволили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

В среду, 5 июля, в 23:37, спасатели по тревоге выезжали в район Сулажгорского кирпичного завода. Помощь потребовалась петрозаводчанке, которая по шею провалилась в болото в районе одноименной улицы.



Об этом нам рассказали в пресс-службе МЧС Карелии. Как сообщают коллеги из портала «Петрозаводск говорит», пока спасатели выносили в безопасное место пострадавшую 1989 года рождения, она ни на минуту не выпускала из рук сумку, вместе с которой тонула. В ней лежала книга «Таинственный остров».