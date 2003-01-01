Жительница Олонецкого района примет участие в масштабном конкурсе доярок в Суздале

Оператор машинного доения коров из деревни Мегреги представит Карелию на состязаниях во Владимирской области.

Сотрудница АО «Племсовхоз «Мегрега» Наталья Светлова примет участие в XXIX Всероссийском конкурсе операторов машинного доения коров, проходящем в городе Суздале Владимирской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

— Участие в состязаниях примут 58 операторов машинного доения коров из 40 регионов страны. (…) Уровень мастерства работников судьи проверят при выполнении следующих показателей: теоретические знания; санитарная подготовка; разборка и сборка доильного аппарата, проверка его работы; подготовка к работе, процесс, гигиена и культура доения, — рассказали в ведомстве.

Во всех номинациях определят трёх победителей, каждый из которых получит денежный приз. Кроме того, специально для участников конкурса будут организованы экскурсии по сельскохозяйственным предприятиям и историческим местам Владимирской области.