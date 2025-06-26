Жительница Петербурга распылила газ в лицо петрозаводчанке с детьми на фестивале

Конфликт между петрозаводчанкой и петербурженкой произошел на Елагином острове.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, распылившей газ из перцового баллончика в сторону зрителей фестиваля уличных театров, сообщили в ТГ-канале Следкома Санкт-Петербурга.

— Вечером 20 июля 2025 года в парке на Елагином острове в городе Санкт-Петербурге женщина распылила газ из перцового баллончика в сторону зрителей фестиваля уличных театров. С химическим ожогом глаз за медицинской помощью обратилась одна из зрительниц с детьми, которые после оказания помощи были отпущены домой, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия с задержанной. Следствием организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел на последнем спектакле на Большой площади ЦПКиО. В одиннадцать вечера одна из зрительниц поссорилась с девочкой-подростком. К спору подключилась мать ребенка и якобы начала угрожать петербурженке. В результате последняя распылила перцовый баллончик — попало не только на маму, но и на девочку. Неадекватную девушку идентифицировали, когда она пыталась выйти из парка, и задержали. Позднее она объяснила, что тем вечером перебрала с антидепрессантами и увидела агрессию там, где ее не было.