Жительница Петербурга выиграла в лотерею 72 млн рублей

Женщина рассказала, какой подход помог ей угадать выигрышную правильную комбинацию.

Жительница Санкт-Петербурга выиграла суперприз 72,2 миллиона рублей в лотерее «Спортлото 6 из 45».

Как рассказали РИА Новости со ссылкой на «Столото», победительница Александра М. (имя изменено по просьбе женщины) использовала необычный подход — вместо попыток угадать числа она «настроила» Вселенную на победу. Женщина объяснила, что была уверена в своем выигрыше. Она несколько дней слушала аффирмации — специальные позитивные утверждения для привлечения финансовой удачи. По ее словам, важно не просто желать победы, а быть абсолютно уверенным в ней.

— Всегда думала о том, что именно я должна отгадать счастливую комбинацию. Но потом поменяла взгляд на это и решила, что нужно идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала. Вот такая волна мысли обязательно принесет удачу, — объяснила петербурженка.

На выигранные деньги женщина планирует купить земельный участок, построить дом, сделать ремонт в квартире, отдохнуть на море, сменить автомобиль и открыть салон лазерной эпиляции. По данным «Столото», за первое полугодие 2025 года участники государственных лотерей выиграли в общей сложности более 35,5 миллиардов рублей.