Жительница Петрозаводска добилась компенсации для сына, упавшего с 6-метровой высоты в веревочном парке

С учетом позиции прокурора суд взыскал в пользу подростка 450 тысяч рублей.

Прокуратура Петрозаводска приняла участие в рассмотрении гражданского дела по иску местной жительницы о взыскании в пользу ее несовершеннолетнего сына компенсации морального вреда.

Суд установил, что во время прохождения полосы препятствий в веревочном парке карельской столицы подросток, оставшись без внимания взрослых, упал с шестиметровой высоты. В результате ребенок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд учел позицию прокурора и взыскал с ответчика в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и штраф за нарушение прав потребителя в 150 тысяч рублей.