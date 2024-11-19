Жительница Петрозаводска добилась ремонта балкона

В Петрозаводске управляющая компания восстановила балконную плиту после жалобы жительницы.

Благодаря вмешательству Госкомитета по жилищному надзору, жительница многоквартирного дома по проспекту Ленина в Петрозаводске смогла добиться ремонта своей балконной плиты.

Ранее женщина пожаловалась на то, что бетон по краям плиты сильно растрескался и разрушался под воздействием осадков. После проверки информации, подтвердившей опасения заявительницы, Госкомитет направил предписание управляющей организации ООО «Сфера Управления» с требованием устранить выявленные нарушения.

Управляющая компания оперативно отреагировала на предписание и выполнила необходимые ремонтные работы. Об этом сообщили в Госкомитете, отметив, что заявительница подтвердила устранение дефектов и подписала соответствующий акт.