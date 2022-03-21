890x80
Реклама
В Петрозаводске врачи спасли мужчину, который мог умереть в считанные секунды
21.03.2022 11:53
Четырехполосную дорогу обещают построить на Древлянке в Петрозаводске
21.03.2022 16:57
Певица Вера Брежнева покинула Россию
Сегодня 00:10

Жительница Петрозаводска добровольно отдала мошенникам почти 2 млн рублей, но могла и больше

Новости. Общество
10:20, 22 Марта 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

Полиция Петрозаводска возбудила очередное уголовное дело о дистанционном мошенничестве, жертва которого перечислила преступникам почти 2 млн рублей, и едва не лишилась еще большей суммы.

Как сообщили в МВД Карелии, дело возбуждено по заявлению 60-летней жительницы города.

Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил о том, что ее дальний родственник незаконным путём получил доверенность на снятие денег с её банковской карты и теперь пытается похитить крупную сумму денег. Далее разговор переключили на якобы специалиста финансового учреждения. Тот выяснил, что у жительницы карельской столицы имеется 3,8 млн и рекомендовал перевести деньги на хранение в «безопасных ячейках». 

Горожанка обналичила все накопления и совершила первый перевод в размере 1,9 млн рублей. Затем она попыталась повторить денежную операцию, однако банк блокировал её, заподозрив, что совершаются мошеннические действия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима

Аналитика

21.03.2022 19:00
Обществоведение
По 5 килограммов в одни руки
В период санкций жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай.
Деревянное проголосовало «Za Победу»
21.03.2022 13:45
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
21.03.2022 11:08
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Неслучайная закономерность
16.03.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»