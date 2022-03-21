Жительница Петрозаводска добровольно отдала мошенникам почти 2 млн рублей, но могла и больше

Полиция Петрозаводска возбудила очередное уголовное дело о дистанционном мошенничестве, жертва которого перечислила преступникам почти 2 млн рублей, и едва не лишилась еще большей суммы.

Как сообщили в МВД Карелии, дело возбуждено по заявлению 60-летней жительницы города.

Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил о том, что ее дальний родственник незаконным путём получил доверенность на снятие денег с её банковской карты и теперь пытается похитить крупную сумму денег. Далее разговор переключили на якобы специалиста финансового учреждения. Тот выяснил, что у жительницы карельской столицы имеется 3,8 млн и рекомендовал перевести деньги на хранение в «безопасных ячейках».

Горожанка обналичила все накопления и совершила первый перевод в размере 1,9 млн рублей. Затем она попыталась повторить денежную операцию, однако банк блокировал её, заподозрив, что совершаются мошеннические действия.