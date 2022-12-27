Жительница Петрозаводска стала богаче на 50 тысяч рублей с помощью кредитов на имя супруга

Женщина с помощью мобильного телефона оформила на имя своего спутника кредиты на 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве.

Как выяснила полиция, в июне-июле злоумышленница взяла мобильный своего сожителя и в микрофинансовой организации оформила на него два кредита на общую сумму 50 тысяч рублей.



Деньги петрозаводчанка потратила на свои нужды, сообщили в прокуратуре Карелии.

Вину она признала полностью, во время следствия раскаялась. Уголовное дело направлено в мировой суд. Женщине грозит до двух лет колонии.