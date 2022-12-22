Жительница Петрозаводска, гулявшая с ребенком, чудом увернулась от глыбы замерзшего снега (ФОТО)

Петрозаводчанка пожаловалась на едва не упавшую на нее и маленького ребенка снежной глыбе на странице Владимира Любарского.

Жительница Петрозаводска на странице в соцсети главы Петрозаводска Владимира Любарского рассказала об инциденте, произошедшем на улице Луначарского на Зареке.

«Луначарского, дом 7. Сейчас вышла гулять с коляской, пройти не под крышами негде. Хорошо, я услышала, с крыши слетел снег замерший, можно сказать лёд! Я отвернула коляску, но больше с тротуара некуда убежать так быстро, тем более с коляской, тем более по снегу. Естественно, что-то попало на меня» — написала горожанка.

У женщины вырвался буквально крик души: «Чего ждём? Мэр! Когда человеку или ребенку на голову упадет ледышка, всё тает с крыш падает, не знаете погоду?»