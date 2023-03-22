Жительница Петрозаводска кинула коктейль Молотова в полицейский участок и попала под уголовную статью

Уголовное дело возбуждено после того, как женщина в День влюбленных кинула бутылку с зажигательной смесью в отдел полиции Петрозаводска на Древлянке.

Как стало известно «Столице на Онего», уголовное дело по статье 167 ч2 - умышленное повреждение чужого имущества с отягчающими обстоятельствами было возбуждено после того, как 14 февраля жительница Петрозаводска метнула коктейль Молотова в отдел полиции №3, что расположен на Лососинском шоссе.

На такой неординарный поступок 38-летняя женщина решилась по совету мошенников, в чьи сети она попала еще в январе.

Так, 27 января жительнице Петрозаводска позвонили мошенники и сообщили, что с ее счета происходят несанкционированные списания, а чтобы поймать мошенников и остановить беззаконие, женщина должна взять кредит и перевести деньги на другие счета. Готовность оказать помощь в поимке преступников подтолкнула петрозаводчанку на поход в банк, где она взяла в кредит около 1,6 млн рублей. Но мошенникам этого оказалось недостаточно, и они попросили горожанку взять еще денег, но в банке женщине отказали, чем она поспешила поделиться с просителями.

Тогда мошенники попросили женщину не расстраиваться и помочь им поймать преступников другим способом: мол, в отделе полиции №3 есть коррупционный отдел, если его поджечь, то тогда возможно будет изобличить лжеполицейских. Что петрозаводчанка и сделала.

Сегодня по факту инцидента Следком Карелии проводит проверку. Возбуждено уголовное дело. Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщил информированный источник, фигурантке уголовного дела была назначена психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

Тем временем, в МВД Карелии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого и стала метательница огня.