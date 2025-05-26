Жительницу Петрозаводска мошенники лишили полумиллиона рублей

27-летняя петрозаводчанка пыталась заработать на маркетплейсе.
Женщина выкупала товары в интернете, а взамен получала небольшие выплаты — вознаграждения, рассказали в МВД Карелии.
Например, вложила 500 рублей, а «заработала» 835. Суммы росли и её просили перевести сначала 96 900 рублей, потом ещё столько же.
«Когда она попыталась вывести заработок, мошенники заявили, что произошла „ошибка“, и потребовали и чтобы исправить её нужно отправить ещё больше денег. Женщина перевела все свои накопления, после приступила к переводам с кредитной карты мужа, но этого оказалось мало», — говорится в сообщении ведомства.
Мошенники посоветовали ей взять микрозайм. К счастью, она вовремя заподозрила неладное и прекратила общение. К тому моменту её вложения превысили 573 000 рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
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