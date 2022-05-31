Жительница Петрозаводска лишилась денег, клюнув на уловку мошенников

Новая схема обмана набирает обороты в сети, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, по вине недобросовестного продавца она потеряла более 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, 42-летняя петрозаводчанка заказала посудомоечную машину на известной интернет-площадке. Она заплатила за товар, но деньги ей вернули, поскольку машинки не было.

Через какое-то время женщине написал продавец, сказав, что готов продать такую же технику со скидкой. Петрозаводчанка прошла по ссылке, которую ей скинули, и перевела деньги. Однако продавец сказал, что средства не пришли и потому сделка аннулируется.

В настоящее время полицейские проверяют все обстоятельства произошедшего.