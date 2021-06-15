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Жительница Петрозаводска лишилась всех сбережений, возвращая мужа домой

Новости. Происшествия
09:55, 16 Июня 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan

Женщина искала водителя в онлайн-сервисе и нарвалась на мошенника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка. Она рассказала, что у нее украли все сбережения со счёта.

Заявительница рассказала, что инцидент произошёл в минувшие выходные, когда она воспользовалась онлайн-сервисом по поиску попутчиков. Об этом петрозаводчанку попросил муж, который в тот момент находился в Санкт-Петербурге и хотел скорее вернуться в домой.

Горожанка нашла подходящий вариант на сайте и списалась с водителем. Однако собеседник продолжил общение в одном из мессенджеров. Там, оговорив условия поездки, он направил петрозаводчанке ссылку якобы для оформления брони и внесения предоплаты в размере 100 рублей. Петрозаводчанка перешла по ней, ввела реквизиты банковской карты, а также код доступа из смс, после чего произошло списание указанной суммы. Однако чуть позже со счёта пропали все сбережения — 11 тысяч рублей, а перевозчик перестал выходить на связь.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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